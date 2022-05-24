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İstanbul Havalimanı'nda hareketlerinden şüphelenilen FETÖ'cü yakayı ele verdi

İstanbul Havalimanı'nda hareketlerinden şüphelenilen FETÖ'cü yakayı ele verdi
24.05.2022 19:23

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İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçlerinin hareketlerinden şüphelendi bir kişi pasaport kontrolü yapıldığı sırada durduruldu. Pasaportuna bakılan kişinin FETÖ'den aranan Yıldıray Ö. olduğu ortaya çıktı.

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FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama bulunan ve yurt dışında yaşayan Yıldıray Ö., sahte pasaportla Türkiye'ye girmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Şüphelinin daha önce 2019 ve 2020'de sahte pasaportla Türkiye'ye giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.

Avustralya'nın Sidney kentinden gelen yolcunun hareketlerinden şüphelenen polis, pasaport kontrolüne geldiği sırada onu durdurdu.

Yolcunun verdiği Ray Thurman adına düzenlenmiş pasaportun sahte olduğu ortaya çıktı.

Yapılan parmak izi kontrollerinde yolcunun İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2019/3578 sayılı Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ-PDY) suçundan aranan Yıldıray Ö. olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan Yıldıray Ö.'nün 2019 ve 2020 yıllarında sahte pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi.

Mahkemeye sevk edilen Yıldıray Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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