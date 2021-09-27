İstanbul Filarmoni Derneği’nde taciz iddiası

Türkiye'nin önde gelen müzik derneklerinden olan İstanbul Filarmoni Derneği, taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzikoloji öğrencisi Dilacan Özçelik, derneğin yönetim kurulu başkanı Atilla Tuna'nın kendisini taciz ettiğini belirterek sosyal medyadan yaşadığı dehşeti anlattı. Konuyu kamuoyuna taşıyan genç kız, başkanın kendisine özel hayatını rapor etmesini, erkek arkadaşlarına bile kendisinin karar vereceğini ve son olarak da adet döngüsünü rapor etmesini söylediğini ifade etti. Dilacan Ö., dernek başkanı Atilla T. tarafından cinsel saldırı ve tacize uğradığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.