RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çökme anı kamerada! ||VİDEO

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çökme anı kamerada! ||VİDEO

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çökme anı kamerada! ||VİDEO
06.04.2023 09:57

OTOMATİK OYNAT

Haber 36:03
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten...
Haber 02:52
Antalya'da gemi battı: 9 kayıp
Haber 01:04
Finlandiya NATO’nun 31’inci...
Haber 00:36
Yer: Konya! Hayvan koruma...
Haber 44:48
"Yatak odasında çektiği çıplak...
Haber 00:48
SİHA'lar Mine Kırıkkanat'ı...
Haber 02:09
Kılıçdaroğlu'nun sığınmacı...
Haber 00:53
PKK'nın gençlik yapılanmasına...
Haber 01:38
Emine Erdoğan'a BM'de büyük...
Haber 00:41
Seccadeyi ayaklar altına alan...
Haber 03:40
Ali İhsan Yavuz:...
Haber 03:21
Yeniden inşa ve ihyada sıra...

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı, tramvay seferleri de yapılamıyor. Çökme anı anbean kameralara yansıdı. İşte o anlar...

Haber Videoları

Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat aşamasındaki 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle yola beton parçaları düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ile büyükşehir belediyesi yetkilileri sevk edildi. Binada yapılan incelemede kaldırıma düşen beton parçaları ve binada çökme riskine karşı şerit çekilerek Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı. Tramvay seferleri ise çift yönlü olarak yapılamıyor.

Metro İstanbul hesabından yapılan açıklamada 'T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir' denildi. Binada yetkililerin incelemesi sürüyor.

SON DAKİKA