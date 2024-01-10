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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 14:42 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 16:15

İstanbul Bakırköy'de şoke eden anlar: Öfkeli müşteri sevgilisinin kahvesine gülücük çizen baristayı dövdü! O anlar kamerada!

Bakırköy'de bir kafede yaşanan sıra dışı olay, güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre, bir müşteri, kız arkadaşının kahve bardağına çizilen gülücük sembolü sebebiyle baristayla tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, öfkeli müşteri, baristayı peş peşe yumruklayarak yere düşürdü. Çevredekilerin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Öfkeli müşteri barista kavgası anbean güvenlik kameralarına yansıdı. O anlara dair kamera görüntüsü videosu izle...

Bakırköy, 30 Ekim 2023 - Bakırköy'de sıradan bir gün, bir kafede yaşanan beklenmedik bir olayla hareketlendi. Cevizlik Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan bir kafede, bir müşterinin kız arkadaşının kahve bardağında gördüğü gülücük sembolü nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede şiddet olayına dönüştü.

Gülücük Sembolüne Öfkeli Tepki

İddialara göre, bir kişi kız arkadaşıyla kafeye girerek kahve sipariş etti. Kahveyi hazırlayan barista, genç kadının kahve bardağına neşeli bir jest olarak gülücük sembolü çizdi. Ancak bu hareket, kadının yanındaki erkek müşteride beklenmedik bir öfke patlamasına yol açtı. Gördüğü sembole sinirlenen adam, baristayla tartışmaya başladı.

Şiddetli Saldırı Güvenlik Kamerasında

Tartışma, adamın tişörtünü çıkarıp baristaya saldırmasıyla şiddetli bir hal aldı. Çevredeki çalışanlar ve diğer müşterilerin müdahale etmeye çalıştığı bu anlar, kafenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öfkeli müşteri, baristayı peş peşe yumruklarla yere düşürdü ve yerdeyken de saldırmaya devam etti. Müşterilerin araya girmesiyle saldırgan sonunda uzaklaştırıldı.

Taraflar Birbirinden Şikayetçi Olmadı

Şaşırtıcı bir şekilde, yaşanan bu şiddetli olay sonrasında tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı bildirildi. Kafe yönetimi ve görgü tanıkları, yaşananları şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladı. Bu olay, toplumda kahve kültürü ve müşteri ilişkileri üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi.

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