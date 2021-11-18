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İstanbul Ataşehir'de vahşice katledilen Başak Cengiz cinayetinde yeni gelişme! Katili avukat annesi savunmayacak

İstanbul Ataşehir'de vahşice katledilen Başak Cengiz cinayetinde yeni gelişme! Katili avukat annesi savunmayacak
18.11.2021 13:48
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İstanbul Ataşehir’de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz’i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz’un (27) avukat olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu, kararını verdi.

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İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Can Göktuğ Boz'un (27) avukat olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu, kararını verdi.

Oğlunu savunmaktan vazgeçtiğini söyledi: "Gencecik bir kız çocuğunun hayatını böylesine vahim bir olay neticesinde kaybetmiş olması beni kahrediyor. Ömrüm boyunca Başak Cengiz ve ailesinin acısını vicdanımda taşıyacağım. Hayatını kaybeden yavrumuz ve ailesi için hiç dinmeyecek bir acı içindeyim. Ne bedenen ne de psikolojik olarak ayakta duracak gücü kendimde bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Oğlu Can Göktuğ Boz'un müdafiliğinden istifa ettiğini belirtti. "Yargı tarafından verilecek karar karşısında boynum kıldan incedir" dedi.

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