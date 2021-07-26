Haberler Video Haber Videoları İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı

İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı

İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı
26.07.2021 00:42
Ana Sayfa 01:23
Peş peşe depremler!
Ana Sayfa 03:13
Galatasaray'ın yeni transferi...
Ana Sayfa 00:38
Max Kruse'den Kürtçe evlilik...
Ana Sayfa 00:46
Erdoğan'dan Filenin...
Ana Sayfa 00:35
AOÇ'de yangın!
Ana Sayfa 04:18
Yoğunluk başladı
Ana Sayfa 02:31
Acı haber El Bab'dan geldi: 2...
Ana Sayfa 01:19
Gözde Türker dünyaevine girdi!
Ana Sayfa 00:30
Şile'de A Haber ekiplerine...
Ana Sayfa 00:52
Kibariye’den Ali Küçükbalçık...
Ana Sayfa 00:23
Galatasaray, Alexandru...
Ana Sayfa 00:15
Gizem Karaca'dan 'Squat' şov!

İşgalci İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'na ait noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. Alçak saldırının, İsrail topraklarına yangın çıkaran balonların fırlatılmasına karşılık olarak yapıldığı bildirildi.


İsrail, Gazze Şeridi'nden yangın çıkaran balonların atıldığını iddia ederek, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'na ait noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. Filistinli kaynaklar, İsrail'in Han Yunus'un doğusunu, Karama bölgesindeki tarım arazileri ile Sudania bölgesindeki bir tarım arazisini de hedef aldığını ifade etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail basını, hava saldırılarını İsrail topraklarına yangın çıkaran balonların fırlatılmasına yanıt olarak İsrail Hava Kuvvetleri'nin hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları