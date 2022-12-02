Haberler Haber Videoları İsmail Ok'a özel hastanede FETÖ suikastı! Grip şikayetiyle gittiği hastanede ölümden döndü! Profesör FETÖ bağlantılı çıktı

İsmail Ok'a özel hastanede FETÖ suikastı! Grip şikayetiyle gittiği hastanede ölümden döndü! Profesör FETÖ bağlantılı çıktı

İsmail Ok'a özel hastanede FETÖ suikastı! Grip şikayetiyle gittiği hastanede ölümden döndü! Profesör FETÖ bağlantılı çıktı
02.12.2022 10:11 - Son Güncelleme: 02.12.2022 10:13

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İYİ Parti’den parti içindeki Sorosçu ve FETÖ’cü yapılanma nedeniyle istifa eden ve AK Parti’ye katılan İsmail Ok, geçtiğimiz aylarda grip şikayetiyle gittiği hastanede ölümden döndü. Ok, "Gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiğim özel bir hastanede doktor bana gribal rahatsızlıkla ilgisi bulunmayan, kalp ve solunum kaslarını durduran, yavaşlatan bir ilaç vermiş." dedi. Söz konusu Profesör Ali Akçay'ının FETÖ bağlantısı ise şoke etti. Takvim.com.tr'nin edindiği bilgilere göre profesör Ali Akçay'ın, ABD'de 3-4 yıl boyunca FETÖ'nün üst düzey yöneticiliğini yaptığı belirlendi. Öte yandan profesörün 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce de sonra da Bank Asya'ya dolar cinsinden para yatırdığı da raporlarda yer aldı. Profesör hakkında soruşturma başlatılırken ifadesi de ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre Ali Akçay'ın FETÖ okulu Fatih Üniversitesi'nde görev aldığı tespit edildi.

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