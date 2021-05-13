Haberler Video Haber Videoları İşgalci İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor! 27’si çocuk 103 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor! 27’si çocuk 103 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail Gazze’yi vurmaya devam ediyor! 27’si çocuk 103 Filistinli şehit oldu
13.05.2021 22:44
Ana Sayfa 01:01
Bingöl'de dereye düşen otizmli...
Ana Sayfa 00:35
Metrobüsü rehin alan şahsın...
Ana Sayfa 00:28
El Kassam Tugayları, Shebab...
Ana Sayfa 01:58
İstanbul'da yangın paniği!...
Ana Sayfa 03:10
Çanakkale Boğazı 9 saat tek...
Ana Sayfa 01:19
SGK'da rapor düzenlemesi!...
Ana Sayfa 00:51
"Görev yerimi terk edemem"
Ana Sayfa 01:47
Kamuda işe alımlarda yeni...
Ana Sayfa 02:57
17-18 Mayıs tatil mi 2021?...
Ana Sayfa 00:36
Başkan Erdoğan'dan kritik...
Ana Sayfa 00:53
Çukurova'nın Demir'i paylaştı...
Ana Sayfa 00:35
Aşk iddiaları ayyuka çıktı!...

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha şehit oldu.


İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 27'sinin çocuk, 11'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 580'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 87, yaralı sayısını da 530 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Haber Videoları