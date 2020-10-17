Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı. Batılı efendileri de tam kadro arkasında yer aldı. Ne AB ne ABD ne de Rusya kınadı. Paşinyan da bundan cesaret aldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermeniler'i sürekli kışkırttı.
Alman Başbakan Merkel Paşinyan'ın en büyük moral kaynağı.
Paşinyan'ın silahlarını Rusya lideri Putin yolladı.
İran lideri Ruhani katillere lojistik destek sağladı.
Kanada Başbakanı Trudeau binlerce kilometre uzaktan yardıma koştu.
Sözde halk hareketleriyle rejimleri değiştiren Soros, Paşinyan projesinin de baş aktörü çıktı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev katıldığı aHaber canlı yayınında kirli ortaklığı açıkladı: Rusya'da yaşayan Ermeni işadamları uçaklarla bölgeye silah gönderiyor
Türkiye'yi Kafkaslar'daki savaşa çekmeye kalkıştı. Garantörü olduğumuzu bile bile Nahçıvan'da sivilleri bombaladı.
Kalleş olduğunu aleme ispatladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ermeniler'i sürekli kışkırttı.
Alman Başbakan Merkel Paşinyan'ın en büyük moral kaynağı.
Paşinyan'ın silahlarını Rusya lideri Putin yolladı.
İran lideri Ruhani katillere lojistik destek sağladı.
Kanada Başbakanı Trudeau binlerce kilometre uzaktan yardıma koştu.
Sözde halk hareketleriyle rejimleri değiştiren Soros, Paşinyan projesinin de baş aktörü çıktı.
AİRMENİ LOBİSİ!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev katıldığı aHaber canlı yayınında kirli ortaklığı açıkladı: Rusya'da yaşayan Ermeni işadamları uçaklarla bölgeye silah gönderiyor
Türkiye, Ermenistan'a karşı topraklarını savunan Azerbaycan'a destek verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün katıldığı aHaber canlı yayınında, önemli bilgiler verdi. Türk İHA ve SİHA'ları ile cephede büyük başarı gösterdiklerini söyledi. Rusya'da yaşayan Ermeni işadamlarının yasal olmayan yollarla silah desteği sağladığını söyleyen Aliyev, "Rusya'da yaşayan zengin Ermeni iş adamları kaçak yollarla füze alınıyor. Rusya Ermenistan'a silah göndermiyor. Bu silahlar Ermeni zenginler tarafından alınıp kaçak yollardan Ermenistan'a gönderiliyor" dedi.