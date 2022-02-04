Haberler Haber Videoları İrem Ay işkence görüntülerini paylaştı! Kan donduran fotoğraflar sosyal medyayı salladı! Fenomen İrem Ay: Davamdan vazgeçmem

İrem Ay işkence görüntülerini paylaştı! Kan donduran fotoğraflar sosyal medyayı salladı! Fenomen İrem Ay: Davamdan vazgeçmem

İrem Ay işkence görüntülerini paylaştı! Kan donduran fotoğraflar sosyal medyayı salladı! Fenomen İrem Ay: Davamdan vazgeçmem
04.02.2022 11:12

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Sosyal medyada tanınan İrem Ay isimli genç kadın, ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkenceye uğradığı kan donduran anlara dair görüntüleri paylaşmıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay halen gündemde yerini korurken İrem Ay'dan yeni bir açıklama geldi. İşkenceye uğrayan fenomen, "Davamdan dönmeyeceğim. Merak edenleriniz için güvendeyim, hukuki süreç başladı. Tüm yargılama sürecinin gizli ilerlememesi için elimden geleni yapacağım. Ne kadar sürerse sürsün, vazgeçmeyeceğim." dedi.

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İstanbul'da İrem Ay, boşandığı eşi Berkay S. tarafından sistematik işkenceye maruz bırakıldığını söyleyerek takipçilerine yardım çığlığı attı. Eski eşi Berkay S.'nin kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra gülümseyerek başında beklediğini söyleyen genç kadın, skandal bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medya ayağa kalktı. Ancak zanlı hala yakalanamadı. İfadesi bile alınmadı! Genç kadının kardeşi Dilan Ay da bu şiddet karşısında haykırdı: "Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Susmayacağız!" ifadelerini kullandı. Ay, paylaşımlarının devamında ise Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan annesinin cinayete kurban gittiğini anlattı. "Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin" diyerek isyan bayrağı açtı.
BULUT YAMANDAĞ – YUNUS EMRE KAVAK

İrem Ay, kendisine şiddet uygulayan eşi Berkay S'den bir süre önce boşanmıştı.

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