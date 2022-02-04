İstanbul'da İrem Ay, boşandığı eşi Berkay S. tarafından sistematik işkenceye maruz bırakıldığını söyleyerek takipçilerine yardım çığlığı attı. Eski eşi Berkay S.'nin kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra gülümseyerek başında beklediğini söyleyen genç kadın, skandal bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medya ayağa kalktı. Ancak zanlı hala yakalanamadı. İfadesi bile alınmadı! Genç kadının kardeşi Dilan Ay da bu şiddet karşısında haykırdı: "Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Susmayacağız!" ifadelerini kullandı. Ay, paylaşımlarının devamında ise Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan annesinin cinayete kurban gittiğini anlattı. "Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin" diyerek isyan bayrağı açtı.

BULUT YAMANDAĞ – YUNUS EMRE KAVAK

İrem Ay, kendisine şiddet uygulayan eşi Berkay S'den bir süre önce boşanmıştı.