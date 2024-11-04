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İnşaat bodrumunda 79 yaşındaki adamın cesedi bulundu
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İnşaat bodrumunda 79 yaşındaki adamın cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 17:54 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 17:45

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi'ndeki yarım kalmış bir inşaatın bodrum katında yaklaşık 2 aydır kalan 79 yaşındaki Ural Alpçetin, ölü bulundu. İnşaata gelen Ekrem Turan ve arkadaşı, bodrum katta hareketsiz yatan birini fark edip durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede, Alpçetin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Alpçetin'in cenazesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekrem Turan, inşaat sahibi tarafından binayı kontrol etmesi için çağrıldığını belirterek, “İnşaatın sahibi burayı başka birine verecekmiş. Kendisi arkadaşım, aradı ve “İnşaatı bir kontrol et. Maliyet ne çıkar, bizi kurtarır mı?” dedi. İnşaatı kontrol ederken vatandaşla karşılaştık. 155'i aradım, onlar da hemen irtibat sağladılar ama şahsı tanımıyorum” dedi. Öte yandan, Ural Alpçetin’in eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evden ayrıldığı ve yaklaşık iki aydır bu inşaatta kaldığı öğrenildi.

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