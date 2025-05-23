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İnegöl’de dehşet saçan baltalı saldırgan tutuklandı!
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İnegöl'de dehşet saçan baltalı saldırgan tutuklandı!

Giriş Tarihi: 23.05.2025 18:21:43 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 18:21:58

Bursa’nın İnegöl ilçesinde baltayla sokakta dehşet saçan ve polise saldıran Rüstem P., uyarı ateşiyle etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin uyarı ateşi sonucu yakalanan baltalı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Koca Macır sokakta meydana geldi. Alkol alan Rüstem P.(43) eline aldığı baltayla sokakta terör estirdi. Nağaralar atan şahıslar, sokakta dolaştı. Bazı araçlara da zarar veren şahsı görenler polise haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan elindeki baltayla polis ekiplerine saldırdı. Ekipler, havaya ateş açıp şahsın dikkatini dağıtarak etkisiz hale getirdiler. Elindeki suç aleti balta alınan şahıs gözaltına alındı.

Polisin havaya ateş açarak şahsı etkisiz hale getirdiği anlar amatör kameraya yansıdı. Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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