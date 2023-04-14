İMECE uydusu ne zaman fırlatılacak? 14 Nisan 2023 İMECE FIRLATILDI MI? Bugün mü? Saat kaçta?

İMECE uydusu uzaya fırlatıldı mı, ne zaman fırlatılacak sorusu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika paylaşımı sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Erdoğan sosyal medya hesabından, ''Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz.'' şeklinde paylaşım yaptı. Peki Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE ne zaman uzaya fırlatılacak? İMECE uydusu özellikleri neler?

İMECE UZAYA FIRLATILDI MI, NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Son dakika... İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Telegram hesabından İMECE uydusu hakkında yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

''Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.

Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz.''

İMECE UYDUSU NEDİR?

Milli gözlem uydusu İMECE, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından geliştirildi. Tüm aşamalarıyla Türkiye'de tasarlandı ve üretildi. Hem sivil hem de askeri amaçla kullanılacak. İmece, 1 metreden daha düşük çözünürlükte görüntüleme yapıyor.

İMECE UYDUSU ÖZELLİKLERİ

Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı

Hizmet Ömrü: 5 Yıl

Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km

Ağırlık: 800 kg

Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m