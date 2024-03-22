2019'da "5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözerim" diyen Ekrem İmamoğlu, bugünlerde hatırlamadığı vaatleri gibi deprem sorunu da umursamıyor. İmamoğlu son olarak İstanbul'u bekleyen deprem karşısında ne kadar kayıtsız kaldığını itiraf etti. Murat Kurum'un "İstanbul depreme hazırlıklı değil" sözlerine pişkin bir üslupla yanıt veren İmamoğlu "Sanki Ekrem'in elinde sihirli değnek var, 5 senede..." dedi. Aynı İmamoğlu “İçiniz rahat mı İstanbul’u depreme hazırladınız mı?” sorusuna da "Mümkün değil, 5 yılda nasıl hazırlayayım" yanıtını verdi.