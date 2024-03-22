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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 22 Mart 2024, 13:59 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024, 13:59

İmamoğlu'ndan 'İstanbul depremi umrumda değil' itirafı! Pişkinliğin böylesi: "Sanki Ekrem'in elinde sihirli değnek var, 5 senede..."

2019'da "5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözerim" diyen Ekrem İmamoğlu, bugünlerde hatırlamadığı vaatleri gibi deprem sorunu da umursamıyor. İmamoğlu son olarak İstanbul'u bekleyen deprem karşısında ne kadar kayıtsız kaldığını itiraf etti. Murat Kurum'un "İstanbul depreme hazırlıklı değil" sözlerine pişkin bir üslupla yanıt veren İmamoğlu "Sanki Ekrem'in elinde sihirli değnek var, 5 senede..." dedi. Aynı İmamoğlu “İçiniz rahat mı İstanbul’u depreme hazırladınız mı?” sorusuna da "Mümkün değil, 5 yılda nasıl hazırlayayım"  yanıtını verdi.

Pişkinliğin böylesi! İmamoğlundan İstanbul depremi umrumda değil itirafı: Sanki Ekremin elinde sihirli değnek var, 5 senede...
Pişkinliğin böylesi! İmamoğlu'ndan 'İstanbul depremi umrumda değil' itirafı: "Sanki Ekrem'in elinde sihirli değnek var, 5 senede..."

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