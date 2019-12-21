İmamoğlu'na "Emrinizdeyiz" diyen Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı! 8 yıl önceki sözleri ortaya çıktı 21.12.2019 16:03

Türkiye'nin dünyanın sayılı jeologları arasında gösterilen Prof. Dr. Celal Şengör yıllar önce katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul projesiyle ilgili söyledikleri yeniden gündeme geldi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çılgın proje için "Yüzkere ihanettir" demişti. Celal Şengör de 26 Eylül'de İmamoğlu'na "Emrinizdeyiz" demişti ama bakın Şengör 2011 yılında neler söyledi...

Ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler ortaya çıktı. 2011 yılında o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan 'Çılgın Proje Kanal İstanbul' için ekranlara çıkan Celal Şengör ve Roger Smith Kanal İstanbul Projesi'ni değerlendirmişti. Prof. Celal Şengör, Kanal İstanbul'un İstanbul'da deprem riskini artıracağı iddialarına karşı 2011 yılında yaptığı açıklamada, "böyle bir durum mevzu bahis değil" demişti.



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, çılgın proje için '100 kere ihanettir' demişti.

Celal Şengör, 26 Eylül günü meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki İstanbul depreminden sonra, bir televizyon programına telefonla bağlanarak İmamoğlu'na "emrinizdeyiz" demişti.