İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Anadolu toprakları dünyaya kardeşliği gösterdi

02.08.2020 23:15

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'de yaşayan farklı dinlere mensup vatandaşların, Türk vatandaşları ile yaşama kültürünü gösteren bir video paylaştı. Altun paylaşımında, "Anadolu toprakları tüm dünyaya kardeşlik nedir onu gösterdi. Geçmişimiz bir, geleceğimiz bir, hüznümüz bir, sevincimiz bir... Kardeşliğimiz nice bin yıllar daim olsun... Amin..." ifadelerine yer verdi.