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İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Tütüne Hayır Günü' mesajı: Sigara geleceğinizi yok eder

İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Tütüne Hayır Günü' mesajı: Sigara geleceğinizi yok eder
31.05.2020 19:26

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü' dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı. Altun, milli sporcuların yer aldığı video paylaşımında, "Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder #TütünsüzGençlik" mesajını iletti.


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