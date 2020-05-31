İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü' dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı. Altun, milli sporcuların yer aldığı video paylaşımında, "Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder #TütünsüzGençlik" mesajını iletti.
İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Tütüne Hayır Günü' mesajı: Sigara geleceğinizi yok eder
31.05.2020 19:26
- Başkan Erdoğan CHP'li Faik Öztrak'ın babası Orhan Öztrak'ı hatırlattı: İnşallah bol içki ve sigara içen bakanlar gördük!
- İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Tütüne Hayır Günü' mesajı: Sigara geleceğinizi yok eder
- Yeşilköy'deki salgın hastanesinde Prof. Dr. Murat Dilmener'in ailesine büyük jest! Dilmener'in özel eşyaları ile...
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ile olan anısını böyle anlattı!
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılışında önemli açıklamalar
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı!
- FETÖ’nün savcısı Zekeriya Öz orada mı yaşıyor? İşte o görüntüler!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışında önemli açıklamalar
- Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden şahıs yakalandı
- Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi paylaşımı!
- Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yapılmıştı! Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hizmete giriyor!
- Kışlalarda terhisler başladı