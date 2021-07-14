İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

AK Parti'ye iki belediye başkanı daha katıldı. Başkan Erdoğan, partinin grup toplantısının ardından AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozet taktı. AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 40'a yükseldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ye rozet taktı.
Türkiye'nin en büyük ailesi, milletin partisi AK Parti, güvenin ve istikrarın adı olmaya devam ediyor…— Bülent TURAN (@turanbulent) July 14, 2021
📌Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe
📌Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı
Partimize katıldı. Hayırlı olsun.@RTErdogan @Akparti