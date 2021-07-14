İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

AK Parti'ye iki belediye başkanı daha katıldı. Başkan Erdoğan, partinin grup toplantısının ardından AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozet taktı. AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 40'a yükseldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı'ye rozet taktı.

