İHA'lardan orman yangınlarına nokta atışı müdahale

Yangınların genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynayan İHA'lardan elde edilen bilgiler doğrultusunda orman yangınlarına nokta atışı müdahale yapılıyor. İHA görüntüleri, OGM Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor

Orman yangınları ile mücadelede, insansız hava araçları (İHA) da etkin olarak kullanılıyor. İHA'lardan elde edilen görüntülerle alevlere nokta atışı müdahele yapılıyor.









ORMAN YANGINLARINDA İHA'LAR KULLANILIYOR

Türkiye'nin farklı illerinde çıkan, çoğu kontrol altına alınan orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lar da kullanılıyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde bulunan İHA'lar; orman yangınlarının genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynuyor.





NOKTA ATIŞI MÜDAHALE İMKANI

Geniş gözetleme yapılarak, yangının boyutu daha hızlı tespit edilirken, söndürme sırasında bu araçlardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahale yapılıyor.

İHA'LAR GÖKYÜZÜNDE

OGM'nin Twitter'daki hesabından İHA'ların kaydettiği görüntüler paylaşıldı. Açıklamada ise "Canlı yayının en etkilisi İHA'lar gökyüzünde. 9 adet İHA ile yangınları takip ederek yangınla mücadele uzmanı orman mühendislerimize anlık veri sağlıyoruz. Ekiplerimiz, yangına nereden ve nasıl müdahale edileceğini yönetim merkezlerimizde değerlendirerek müdahalede bulunuyor" denildi