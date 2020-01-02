İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili soruşturma başlatıldı 02.01.2020 13:17

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı kişiler gözaltına alındı.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Osaka'dan İstanbul'a oradan da Beyrut'a kaçışını eşi Carole'un planladığı belirtiliyor.

Nissan ve Renault'un eski CEO'su Carlos Ghosn'un, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçış hikâyesinde ilginç ayrıntılar ortaya çıkıyor.



Ghosn'un Japonya'dan kaçışını eşi Carole'un organize ettiği ve Carole'un kardeşleri ile onların Türkiye'deki bağlantılarının desteğiyle eşini kaçırdığı iddia ediliyor. Film gibi operasyonla ilgili dünya medyasındaki iddialar şöyle:





Özel jetle İstanbul'dan Osaka'ya giden bir grup paralı asker, akşam yemeğinde sahne almak için 24 saat kameralarla takip edilen Ghosn'un evine müzik grubu üyeleri kılığında girdi. Ghosn yaklaşık 2 metrelik kontrbas çantasına girip aynı uçağa bindirildi. Osaka'dan havalanan uçak, zikzak çizerek Rus hava sahası üzerinden İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada 1.5 saat bekleyen Ghosn, başka bir jetle Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'na indi.



Yasal yollarla Lübnan'a giriş yaptığı belirtilen Ghosn'un Fransız pasaportuyla seyahat ettiği tahmin ediliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçısıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı. Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'ndan yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu belirtildi.