İçişleri Bakanı Yerlikaya: "29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 687 düzensiz göçmen yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde; 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde ise 687 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.

81 İLDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA EŞ ZAMANLI DENETİM

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde; 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 434 bin 295 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde ise 687 düzensiz göçmen yakalandığını belirtti.

"TÜRKİYE GÖÇ YÖNETİMİNDE DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL SUNUYOR"

Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

GÖÇ POLİTİKASI TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINIYOR

Bakan Yerlikaya, göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü-güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm başlıklarıyla ele aldıklarını vurguladı.

