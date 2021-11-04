İbrahim Kalın'dan flaş F-16 ve F-35 açıklaması

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan ve Joe Biden görüşmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, "İki lider Türk Amerikan ilişkilerini doğru bir stratejik çerçeveye oturtmak konusunda mutabık kaldılar. Bu çerçeveyi takip edecek şekilde de bir mekanizma kurulacak" dedi. F-16 ve F-35 görüşmeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Kalın, "Birinci tercihimiz F-35 programının içinde bulunmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalın, ABD ile ortak mekanizma kurulması ile ilgili, "Çok kısa süre içerisinde bu mekanizma kurulacak." dedi.

F-35'ler konusuna değinen Kalın, "1.4 milyar dolar ödedik. Birinci tercihimiz F-35 programı içinde yer almak. Olmuyorsa F-16'larla bunu telafi etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olası bir operasyon yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Kalın, " 'Bir gece ansızın' diye Cumhurbaşkanımız hep söylüyor. İhtiyaç halinde bunun hesabı TSK tarafından yapılır. Biz Suriye'de hep sahadayız, sahanın dışında değiliz. Terör örgütlerinden gelebilecek saldırılara karşı önlem almak bizim sorumluluğumuz. Saldırı nereden gelirse gelsin müsade edilmeyecektir. Sınır güvenliği açısından Suriye her an teyakkuz halindedir. Türkiye'nin güvenliği açısından tam bir kararlılık içindeyiz." dedi.

'S-400'ler İncirlik Üssü'ne götürüldü' iddiasına değinen Kalın, "Gündem değiştirmek için yapılan şeyler. İddialar doğru değil. Aslı astarı yok." diye konuştu.