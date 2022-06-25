İBB'den tepki çeken etkinlik!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine İstanbul'un kaynaklarını çarçur eden ve tepkisini çeken bir etkinliğe imza attı. İETT otobüsleri son dönemde arıza ve kaza haberleriyle gündemden düşmezken İBB Yenikapı etkinlik alanında İETT'ye ait otobüslerin ziyaretçiler tarafından sprey boyayla boyandığı bir etkinlik düzenledi. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Vatandaşlar İBB'ye kamu malına zarar verildiği için tepki gösterirken, "Otobüsler yollarda kalıyor yanıyor umurlarında değil. işleri güçleri göz boyamak" ifadeleriyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiride bulundu.