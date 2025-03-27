İBB nasıl soyuldu? İşte İmamoğlu’nun kasası 4 kilit isim!

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 14:38 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 14:38

Adem Soytekin'in, İmamoğlu İnşaat'ta sigortalı olduğu, bir dönem sıvacılık yaptığı, Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra orantısız şekilde zenginleştiği ortaya çıktı.

Adem Soytekin ve şirketlerinin hesaplarında, yaklaşık 600 milyon TL tutarında para bulundu. 2020-2024 yılları arasında bu hesaplara yaklaşık 1.25 milyar TL tutarında para geldiği, bu paraların yine ait çeşitli şirketlere dağıtıldığı ve çekilerek kaynağı belirsiz kişi ya da kurumlara ulaştırıldığı belirlendi.

Adem Soytekin'in, İBB'nin 15 kreş ihalesini, Silivri'de KİPTAŞ'ın 1500 konutluk projesini, İstanbul genelinde cadde düzenleme ihalelerini aldığı tespit edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında bulunmadan önce 2017 ve 2018 yıllarında İmamoğlu İnşaat'ın 8 adet taşınmazını bedelsiz bir şekilde Adem Soytekin'in şirketi üzerine devrettiği, yine Adem Soytekin'in üzerindeki malların bir kısmını bilabedel İmamoğlu'nun diğer kasası olarak bilinen Fatih Keleş'e devrettiği belirlendi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SIVACISINA RÜŞVET OLARAK 13 DAİRE VERİLDİĞİ İDDİASI

Müşteki şüpheli Uğur Güngör rüşvet verdiğine ilişkin etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Uğur Güngör, sahibi olduğu Beylikdüzü ilçesi 1293 ada 12 parsel de yer alan 11. mahalle projesinde Gül İnşaat AŞ ve Gül Kentsel Tasarım Limited Şirketi arasında hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi imzaladığını, inşaya başlandıktan bir süre sonra projenin devamının sağlanabilmesi, tadilat ruhsatının onaylanması, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilmesi, inşaatın rahat devam edebilmesi ve proje bittiğinde iskan alınabilmesi için 2 daire parası ve 13 adet bağımsız bölümün Ekrem İmamoğlu'nun eski ortağı olan Adem Soytekin'in sahibi olduğu Aksoy inşaat A.Ş firmasına devrinin dönemin belediye başkan yardımcısı Murat Çalık tarafından istendiğini söyledi.

Uğur Güngör, bu görüşmeye Zafer Gül'ün aracılık ettiğini, kendisinin başta kabul etmemesine rağmen Ali Gül ve Zafer Gül'ün baskıları nedeniyle kabul etmek durumunda kaldığını, daire paralarını Zafer Gül aracılığı ile Fatih Keleş'e gönderdiğini, toplamda 13 adet daireyi ise Murat Çalık'ın yönlendirmesiyle Asoy İnşaata devir ettiğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikayetçi oldu.

1,5 MİLYAR TL'LİK VİLLALARI 15 MİLYON TL'YE ALDI

Öye yandan Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 süper lüks villayı Ali Nuhoğlu'ndan 15 milyon TL'ye aldığı tespit edildi.

İşçi Furkan Remzi Ceylan, 2023 yılına kadar Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Nuhoğlu İnşaat'ta sıradan bir elektrikçi olarak çalışıyordu. 2023 Nisan ayında ISTCON İnşaat A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 2024 yılında İBB iştirakleri KİPTAŞ ve İSFALT, sıradan elektrikçinin yönetim kurulu başkanı olduğu ISTCON'a tam 3 milyar TL ödeme yaptı.

Şüphelilerden Furkan Remzi Ceylan'ın, örgüt üyesi Ali Nuhoğlu'ya birlikte hareket ettiği, yöneticisi bulunan İSTCON isimli firma ile belediye iştirakleri olan KİPTAŞ ve İSFALT'tan "adrese teslim" birçok ihale aldığı, "ihaleye fesat karıştırmak" suçunu işlediği tespit edildi.

Furkan Remzi Ceylan'ın söz konusu usulsüzlükler sonrasında Nuhoğlu'nun şirketlerine karşılıksız yüklü miktarda para göndermeleri yaptığı, söz konusu bu paraların İmamoğlu'na aktarıldığının MASAK raporlarınca anlaşıldığı ve şüphelinin "rüşvet" suçunu işlediği vurgulandı.

İBB'NİN PARALARININ İMAMOĞLU İNŞAAT'A GİTTİĞİ İDDİASI

Kültür A.Ş den 2023-2024 yıllarında 395 milyon TL fatura kesen, 193 Milyon TL ödeme alan BVA firması sahibi Murat Kapki, aynı yıl içerisinde Hüseyin Köksal'a hiçbir açıklaması olmayan 130 Milyon TL para gönderdi. Hüseyin Köksal'ın ise kendisine Murat Kapki'den ödeme geldikten kısa bir süre sonra İmamoğlu İnşaata 'daire parası' açıklaması ile 50 milyon TL para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

2022-2024'TE 60'TAN FAZLA İHALE ALDIĞI İDDİASI

Emrah Bağdatlı, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtıyor ve soruşturma kapsamında firarda..

Emrah Bağdatlı'nın operasyondan iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlendi. Firari Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı tespit edilmişti.

Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlenmişti.