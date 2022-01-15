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İBB itfaiyesinin yetersiz kaldığı yangında ev küle döndü

İBB itfaiyesinin yetersiz kaldığı yangında ev küle döndü
15.01.2022 00:10

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri tek tek dökülmeye devam ediyor. BELTUR'da patlayan yolsuzluk skandalları İETT otobüslerinin yolda kalması, tasarruf iddiasıyla kapatılan yürüyen merdinler sonrası bu kez İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri sınıfta kaldı. İstanbul Fatih'te bir yangına müdahale etmeye çalışan İBB itfaiyesinin araçlarındaki hortumlar yetersiz kaldı. İtfaiye ekiplerinin çaresizliği kameralara yansırken vatandaş duruma tepki gösterdi. Yangının çıktığı ev küle dönerken bir detay daha ortaya çıktı. Yanan alanın Çukur dizisinde kullanılan kahvenin üstü olduğu öğrenildi.

Haber Videoları
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri tek tek dökülmeye devam ediyor. BELTUR'da patlayan yolsuzluk skandalları İETT otobüslerinin yolda kalması, tasarruf iddiasıyla kapatılan yürüyen merdinler sonrası bu kez İBB'ye bağlı itfaiye ekipleri sınıfta kaldı. İstanbul Fatih'te bir yangına müdahale etmeye çalışan İBB itfaiyesinin araçlarındaki hortumlar yetersiz kaldı. İtfaiye ekiplerinin çaresizliği kameralara yansırken vatandaş duruma tepki gösterdi. Yangının çıktığı ev küle dönerken bir detay daha ortaya çıktı. Yanan alanın Çukur dizisinde kullanılan kahvenin üstü olduğu öğrenildi.
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