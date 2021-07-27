Haberler Video Haber Videoları Hulusi Akar'dan Yunanistan'a “silahlanma yarışı” tepkisi

Hulusi Akar'dan Yunanistan'a “silahlanma yarışı” tepkisi

Hulusi Akar'dan Yunanistan'a “silahlanma yarışı” tepkisi
27.07.2021 10:28
Ana Sayfa 00:38
Plaj tarzıyla dikkat çekti!
Ana Sayfa 00:15
Tokyo 2020 Türkiye - İtalya...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden 5 il için...
Ana Sayfa 00:09
Meltem Miraloğlu, 82’lik eşi...
Ana Sayfa 00:29
Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:19
Tunus'ta sokağa çıkma yasağı
Ana Sayfa 00:39
10 katlı maket düğün pastasını...
Ana Sayfa 00:15
Tokyo 2020 Türkiye İtalya maçı...
Ana Sayfa 00:58
Can Yaman spor yaptığı anları...
Ana Sayfa 02:03
CHP'li Tanju Özcan'dan skandal...
Ana Sayfa 01:14
Trabzonspor, Gervinho'nun...
Ana Sayfa 00:55
GOL | Trabzonspor 1 - 1...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bir silahlanma yarışı tutturmuş, gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. Üç-beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını, buradaki sorunlara yönelik çözüm gayretimize katkı sağlamalarını bekliyoruz.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a "Bir silahlanma yarışı tutturmuş, gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. Üç-beş kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını, buradaki sorunlara yönelik çözüm gayretimize katkı sağlamalarını bekliyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.
Haber Videoları