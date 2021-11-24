'Hükümet istifa' sloganlarıyla halkı sokağa dökmeye çalışan hesaplarla ilgili yasal işlem başlatıldı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

271 HESAPLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILDI

Bu faaliyet kapsamında döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içerikler ile manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapıldığı ifade edilen açıklamada, tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelesine kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye yeni günde döviz kurundaki hareketlenmelerle uyandı. Günü, 11.25'ten açan dolar, yeni günde rekor kırarak 13.54 seviyesini gördü.

Piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, kur seviyesi taahhüdünün olmadığı belirtilirken döviz piyasalarında gerçekçi olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarının görüldüğü vurgulandı. Vatandaşlar olası kayıplara karşı uyarıldı.

GEZİCİ TAYFA TENCERE TAVASIYLA YİNE SOKAKTA

TİP, TKP gibi terör ile bağlantıları olan partiler döviz kurundaki oynaklığı fırsat bilip halkı sokağa çağırdı.

Türkiye ekonomisinde iyileşen ve gelişen tablo son dönemde yaşanan spekülatif kur ataklarıyla köreltilmek istendiği gözler önüne serilirken Gezici tayfa durumu fırsat bilip sokağa döküldü.

CHP'NİN FONLADIĞI MEDYA GEZİCİ TAYFAYA ÇANAK TUTTU

CHP'nin fonladığı bilinen ve sürekli olarak CHP'nin yalanlarını manşetlerine taşıyan HALK TV, Cumhuriyet, ODA TV gibi çamur medyası da operasyona çanak tuttu.

Türkiye'nin hiçbir zaman büyümesini hazmedemeyen, iktidarı her konuda eleştirmekten geri kalmayan çamur medyası gezici tayfanın eylemlerini büyük bir gururla haber yaptı.

POLİSTEN MÜDAHALE

Ankara'da ve İstanbul Karaköy'de sokağa çıkan gezici tayfaya polis müdahale etti.

AMAÇLARI TÜRKİYE EKONOMİSİ DEĞİL ERDOĞAN!

Türkiye ekonomisinin battığını iddia eden Gezici tayfanın asıl amacının ekonomi falan olmadığı ortaya çıktı.

Türkiye'ye operasyonu devreye sokan odaklar "Erdoğan giderse dolar düşer" algısı yapmaya başladı.

"DAHA ÖNCE DENENEN VE BAŞARILI OLMAYAN OPERASYONLAR"

Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Finansal krizlerle, ekonomik manipülasyonlarla Türkiye'yi dize getirmeye çalışmak, daha önce denenen ve başarılı olmayan operasyonlardır." diye konuştu.

"PANİK HAVASI, TEŞEBBÜSTEN ÖTEYE GEÇEMEYECEK"

Türkiye'ye yön vermenin tek yolunun sandık olduğunu ifade eden Kabaktepe, "Aziz milletimizin iradesi, bu operasyonların üstündedir. Kısa süreli dalgalanmalarla oluşturulmaya çalışılan panik havası, bu kutlu yürüyüşün önünde çok cılız birer teşebbüsten öteye geçemeyecek." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN MİHVERİNDE OLAN BİR ÜLKE İÇİN MÜCADELE BİTMEZ"

"Bir operasyonun gölgesiyle "ülkeyi karanlık sardı" diyenlere seherimizin aydınlığı ile cevap vereceğiz..." diyen Kabaktepe sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Dünyanın mihverinde olan bir ülke için, mücadele bitmez. Bir de bu ülke, bölgesel güçse ve sürekli bir genişleme yaşıyorsa, karşılıklı hamleler hiç bitmez. Bazen askeri, bazen diplomatik, bazen ekonomik mücadele olarak devam eder. Türk milleti bugüne kadar hiçbir meydan okumaya pabuç bırakmadı. Bu mücadeleyi bugünlere taşıyan Cumhur İttifakı, ülkemizi güçlü ve bağımsız bir şekilde yarınlara taşıyacak kararlılıktadır."

OYUNA KARŞI MÜCADELE

Türkiye ekonomisi üzerinde yapılan manipülasyonlar karşısında kurda hızlı bir artış yaşanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu oyuna karşı mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

"VAZGEÇMEYECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vazgeçmeyeceğiz! Türkiye'yi kalıplara hapsetmek isteyenlere karşı mücadele etmekten; geleceğe bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz!" dedi.

"NE OLURSA OLSUN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas "Geçtiğimiz yıl Joe Biden "Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi göstermeliyiz" derken kastettiği tam da buydu. Umudunu bunu bağlayan muhalefet ise "Erdoğan gitsin de ülke batarsa batsın" noktasında söylemlerle bir kez daha ülkesinin karşısında olmayı seçti. Tam bağımsızlık uğuruna verilen mücadelenin bir sonucu olduğunu biliyoruz ve buna rağmen ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz." dedi.

"SİZ DE, İÇERİDEKİ ŞUBELERİNİZ DE İYİ BİLİN"

AK Parti MKYK Üyesi, Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı "İhracat rekor kırıyor. Büyüme beklentileri ortada. İstihdam, pandemi öncesindeki seviyeye gelmiş. Enerji kaynakları ve teknoloji üretiminde yapılan atak herkesin malumu. Borsa iyi gidiyor. Ama Dolar artıyor! Siz de, içerideki şubeleriniz de iyi bilin, vazgeçmeyeceğiz! Faiz, enflasyon, kur üçgeni üzerinden Ekonomiye giriş 101 seviyesindeki bilgilerle caka satan mandacı ekonomistler… İşin uluslararası boyutunu ve ekonomimizdeki diğer bileşenleri görmezden gelip tek çözümü faiz artışında gören ezikler… Siz de bilin! Vazgeçmeyeceğiz. "Dolar artışının dış güçlerle ne alakası var" diyenler… İktidarı o dış güçlerin referansında arayanlar, tüm ekonomik vaadleri Türkiye'nin bölgesel iddialarından o dış güçler lehine vazgeçmesinden ibaret olanlar öyle derler. Sizin gibi müstemlekelere rağmen vazgeçmeyeceğiz." diye yazdı.

"BİZ MÜCADELEMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ."

Esenler Belediye Başkanı | İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu "Dün tankıyla uçağıyla saldırıp ülkemize diz çöktüremeyenler, bugün ekonomi manipülasyonlarını devreye soktu. Dünyada bedeli ödenmemiş hiçbir özgürlük yoktur. Biz mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



"DEVLETİMİN YANINDAYIM"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç "Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz küresel darbe girişimini püskürtmesi ile başlayan çeşitli saldırıların belki de en şedidi ile karşı karşıyayız. Ama unutulmasın; müreffeh günler, çetin mücadeleleri kazanmakla elde edilir. Bunu da kazanacağız. #DevletiminYanındayım!" dedi.

"GERİ ADIM YOK! BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: "Türkiye kendi kaderini kendi tayin etmeye muktedir bir ülkedir! Bugüne kadar tüm krizleri nasıl atlattıysak açılan bu ekonomik savaşı da zaferle sonuçlandıracağız. Geri adım yok! Bağımsızlık mücadelemiz devam edecek! Vazgeçmeyeceğiz!"

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANINDA BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: "Üretim odaklı, kendi kendine yetebilen, yüksek teknolojinin paydaşı, teknolojiyi bilimle besleyen, kimsenin açık pazarı olmayan, tam bağımsız Türkiye idealine el birliğiyle sarılacağız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında birlikte mücadele edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz!"

FAHRETTİN ALTUN: İZİN VERMEYECEĞİZ!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bizim davamız bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Vazgeçmeyeceğiz. Ülkemiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim davamız, bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Türkiye'nin ekonomideki yeni yol haritasından rahatsız olanların devreye soktuğu operasyona sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bazı kullanıcılar "Faiz düşünce bankadan kredi çekip dolar alanlar bugün dolar yükseldi diye hükümet istifa diyor... Sizin gibi çapsızlara karşı ben Recep Tayyip Erdoğan'a GÜVENİYORUM" derken bazı kullanıcılar ise "Biz, ülkemize operasyon çekiliyor deyince inanmıyor ama Erdoğan giderse dolar düşer diye tweetler atıyor. Hepiniz ne olduğunu biliyorsunuz" ifadeleriyle oyunu gözler önüne serdi.

İşte o tepkilerden bazıları: