“Hukuksuzluk” dedi kendi de imza attı! İmamoğlu’nun “Kanal İstanbul” manipülasyonu belgelendi 13.01.2020 19:53

Göreve geldiği günden itibaren imza attığı somut bir proje olmayan İmamoğlu, İstanbul için hayati değeri bulunan projeleri de engellemek için elinden geleni yapıyor. İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin protokolünün hukuksuz olduğunu iddia ederek İBB olarak Kanal İstanbul projesinden çekildiklerini duyurmuştu ve “Bu protokol, atanmış geçici büyükşehir belediye başkanı tarafından, meclis kararı olmadan imzalandığı için zaten hukuksuzdur. İmzalandıktan 2 ay sonra Meclis tarafından karar alınmaya çalışılmıştır” ifadelerini kullanarak projeyi itibarsızlaştırma girişiminde bulunmuştu. İmamoğlu’nun bu manipülasyon girişimi AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tarafından İBB meclisinde belgeleriyle ortaya konuldu. Göksu, İmamoğlu’nun “hukuksuzluk” olarak nitelediği “meclis kararı olmadan proje onaylama” eylemini İmamoğlu’nun Paris Belediye Başkanı ile meclis kararından önce imzaladığı protokollerle gerçekleştirdiğini belgeleriyle ortaya koydu.