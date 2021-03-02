Hukuk Fakültesi öğrenim süresi değişti! Hukuk Fakültesi kontenjan sayısında değişikliğe gidildi mi?

İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Eylem Planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır." dedi ve yeni eylem planını madde madde açıkladı. Açıklamalar sonrası Hukuk Fakültesi ile ilgili son gelişmeler özellikle son dakikalarda çok araştırılanlar arasında yer aldı. Fakültelerin öğrenim sürelerinin değişip değişmediği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Hukuk Fakültesi 5 yıl oldu mu? Hukuk Fakültesi öğrenim süresi kaç yıl oldu? Hukuk Fakültesi kontenjan sayısında değişikliğe gidildi mi? İşte detaylar...

Hukuk Fakültesi ile ilgili son gelişmeler özellikle son dakikalarda çok araştırılanlar arasında yer aldı. Fakültelerin öğrenim sürelerinin değişip değişmediği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Hukuk Fakültesi 5 yıl oldu mu? Hukuk Fakültesi öğrenim süresi kaç yıl oldu? İşte detaylar...

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENİM SÜRESİ KAÇ YIL OLDU?

Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." dedi.

İşte merak edilen detaylar;

"Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı getiriyoruz."

"Hakim ve savcılar ile kamu görevlileri için 'sosyal medya etik ilkeleri'ni, 'tarafsızlık' anlayışını esas alarak belirliyoruz."

11 TEMEL İLKE

Bugün burada, belgedeki ilke, amaç, hedef ve faaliyetleri, sadece ana hatlarıyla paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, vizyonu "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" olarak belirlenen Eylem Planı'nın, 11 temel ilkeyle başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin millete taahhüdü olan ve asla vazgeçmeyecekleri ilkeleri şöyle sıraladı:

"1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar, devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın, herkes hukuk önünde eşittir.

4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün idari faaliyetlerin temel özelliğidir.

5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri de bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini, rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

8- Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme özellikle bunun altını çiziyorum, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

9- Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

10- Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilir, adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının esasıdır."

"İNSAN HAKLARI TAZMİNAT KOMİSYONU, UZUN YARGILAMA ZARARLARINI KARŞILAYACAK"

Başkan Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nın ayrıntılarını şöyle sıraladı:

"Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz."

"KDK ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kararlarını, kişisel verilerin korunması suretiyle kamuoyunun erişimine açıyoruz."

"İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Anayasa Mahkemesine başvuruya gerek kalmaksızın, uzun yargılama zararlarını karşılayacak."

"Barolar, STK'ler ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla bağımsız bir Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu kuruyoruz."

"Çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere suç mağdurlarına yönelik psiko-sosyal destek ve bilgilendirme hizmetlerinin etkinliğini artırıyoruz."

"Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak, hem yargı teminatını güçlendiriyor, hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz."

"Gerekçelerin sağlam, tutarlı ve tartışmaları bitiren mahiyette olması için HSK'nin denetim alanını genişletiyor, istinaf dairelerine de bu sebepten dolayı bozma yetkisi veriyoruz."