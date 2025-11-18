PODCAST CANLI YAYIN
Hollanda’dan İstanbul’a kaçtı, Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

Hollanda’dan İstanbul’a kaçtı, Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı

Uluslararası suç örgütlerine yönelik “Orkinos–Bulut 2” operasyonunda gözaltına alınan 141 kişi arasında yıllardır aranan uyuşturucu baronu Ahmet Münir Güverte de yer aldı.

Uluslararası çetelere peş peşe darbeler

Sınır aşan suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik birimleri, farklı ülkelerde faaliyet gösteren yapıları hedef alarak örgütlere ağır kayıplar verdiriyor.

"Orkinos–Bulut 2" operasyonunda kritik isim

Bu çalışmalardan biri olan "Orkinos–Bulut 2" operasyonunda 141 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada dikkat çeken isim ise uzun süredir aranan Ahmet Münir Güverte oldu. Güverte'nin örgüt içinde büyük sevkiyatlardan sorumlu olduğu biliniyordu.

Hollanda'dan kaçış İstanbul'da sona erdi

Hollanda'da işkence tehdidi nedeniyle ülkeden uzaklaştığı belirtilen Güverte, Türkiye'ye geçtikten sonra saklanmaya çalıştı. Ancak operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Böylece yıllardır süren kaçışı sona ermiş oldu.

Bunlar da Var

Sinop’ta çöp kamyonu dehşeti kamerada: Fikriye Özdemir çöp kamyonunun altında kaldı! Hayatını kaybetti
Sinop’ta çöp kamyonu dehşeti kamerada: Fikriye Özdemir çöp kamyonunun altında kaldı! Hayatını kaybetti
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 16 kadın şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 16 kadın şüpheli yakalandı
Sinop'ta öğretmenin öldüğü korkunç kaza kamerada!
Sinop'ta öğretmenin öldüğü korkunç kaza kamerada!
Sinop’ta korkunç kaza: 1 ölü!
Sinop’ta korkunç kaza: 1 ölü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle