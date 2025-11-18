Sınır aşan suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik birimleri, farklı ülkelerde faaliyet gösteren yapıları hedef alarak örgütlere ağır kayıplar verdiriyor.

"Orkinos–Bulut 2" operasyonunda kritik isim

Bu çalışmalardan biri olan "Orkinos–Bulut 2" operasyonunda 141 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada dikkat çeken isim ise uzun süredir aranan Ahmet Münir Güverte oldu. Güverte'nin örgüt içinde büyük sevkiyatlardan sorumlu olduğu biliniyordu.

Hollanda'dan kaçış İstanbul'da sona erdi

Hollanda'da işkence tehdidi nedeniyle ülkeden uzaklaştığı belirtilen Güverte, Türkiye'ye geçtikten sonra saklanmaya çalıştı. Ancak operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Böylece yıllardır süren kaçışı sona ermiş oldu.