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Hemşire Elizabeth Bwalya Mwewa, görev boyunca 5 bin bebeği yanlış aileye verdiğini açıkladı: Ülke karıştı

Hemşire Elizabeth Bwalya Mwewa, görev boyunca 5 bin bebeği yanlış aileye verdiğini açıkladı: Ülke karıştı
02.03.2021 15:10
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Doğu Afrika ülkelerinden Zambiya'da emekli hemşirenin ölüm döşeğinde yaptığı itiraf ülkeyi karıştırdı! Buna göre Elizabeth Bwalya Mwewa, 1983-1995 yılları arasında başkent Lusaka'daki Üniversite Eğitim Hastanesi'nde çalıştı. 13 yıllık hemşireliği boyunca, 5 bin bebeğin yerini değiştirdiğini ve ailelere başkalarının çocuklarını verdiğini açıkladı.


Doğu Afrika ülkelerinden Zambiya'da emekli hemşirenin ölüm döşeğinde yaptığı itiraf ülkeyi karıştırdı! Buna göre Elizabeth Bwalya Mwewa, 1983-1995 yılları arasında başkent Lusaka'daki Üniversite Eğitim Hastanesi'nde çalıştı. 13 yıllık hemşireliği boyunca, 5 bin bebeğin yerini değiştirdiğini ve ailelere başkalarının çocuklarını verdiğini açıkladı.

Aileleri "Çocuklarınıza iyi bakın" diye uyaran Mwewa, "Örneğin, herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa, değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz. Üzgünüm. Birçok kadının biyolojik annesi olmadıkları çocukları emzirmesine neden oldum. Bunun için cehenneme gitmek istemiyorum" ifadesini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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