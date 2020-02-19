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HDPKK'lı Ahmet Şık'tan darbe tehdidi: 2020'yi bitiremeyecekler

HDPKK'lı Ahmet Şık'tan darbe tehdidi: 2020'yi bitiremeyecekler

19.02.2020 11:56

HDPKK'lı Ahmet Şık, sosyal medyada yayılan bir videosunda "Kimse enseyi karartmasın, artık bu mafya rejimi 2020’yi bitiremeyecek" şeklinde darbe tehdidi kokan skandal sözler sarf etti.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Bu kararın ardından açıklamalarda bulunan HDP'li Ahmet Şık adeta darbe tehdidi savurdu.

"2020'Yİ BİTİREMEYECEKLER"
HDP'li Ahmet Şık'ın "Kimse enseyi karartmasın, artık bu mafya rejimi 2020'yi bitiremeyecek" şeklindeki sözleri, darbe tehdidi olarak algılandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Ahmet Şık'a tepki yağdı.

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