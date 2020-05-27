Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında gündeme ilişikin önemli açıklamalarda bulundu. Erken seçim çığırtkanlarına cevap veren Bakan Albayrak Türkiye'nin 5 yılda 8 seçim yaşadığını ve seçimin 2023'te yapılacağını dile getirerek, "Kurulduğu günden 1950'de çok partili sisteme geçtiken sonra bir daha iktidar yüzü görememiş CHP ve onun paydaşları. Hep şu iki şeyi dillerinden düşürmemişler. Bir, 'hükümet gayrimeşru, meşru bir hükümet yok. Menderes de öyle Özal da öyle'. İki, 'erken seçim hemen'. Niye erken seçim? Türkiye 2014 ile 2019 yılları arasında 5 senede 8 tane seçim yaşadı. Aç tavuk ambarda zannediyor kendini." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan erken seçim iddialarına net cevap: 2023'te olacak
27.05.2020 23:19
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