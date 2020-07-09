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Havai fişek taşıyan kamyonda patlama! Olay yerinden ilk görüntüler

Havai fişek taşıyan kamyonda patlama! Olay yerinden ilk görüntüler
09.07.2020 13:00

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlamayan mühimmatı taşıyan kamyon, askerin kontrol yaptığı yerde patladı. Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce iki askerin öldüğünü ve yaralılar olduğunu açıkladı. İşte patlamanın yaşandığı olay yerden ilk görüntüler...


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