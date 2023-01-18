Hatay Belen'de feci kaza! Kocasıyla el ele yolun karşısına geçen kadını hafriyat kamyonu ezdi! O anlar kamerada

Hatay'ın Belen ilçesinde aile sağlığı merkezinden çıkıp el ele tutuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çiftten 51 yaşındaki Gülşen Akyurt, yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden hafriyat kamyonunun altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Belen ilçesinde aile sağlığı merkezinden çıkıp el ele tutuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çiftten 51 yaşındaki Gülşen Akyurt, yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden hafriyat kamyonunun altında kalarak, yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Belen ilçesinde ele ele tutuşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan evli çift, trafik ışığının yeşile dönmesiyle bir anda trafiğin ortasında kaldı. Hafriyat kamyonun altında kadın hayatını kaybederken, şoka giren kocası hastaneye kaldırıldı.
IŞIK YEŞİLE DÖNDÜ
Kaza, saat 12.00 sıralarında Belen ilçe merkezinde muayene oldukları Belen Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkıp, geldikleri otomobile doğru el ele tutuşup yürüyen Gülşen ve Mustafa Akyurt çifti, yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada araçlara yanan ışık yeşile döndü.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Sürücüsünün hareket ettirdiği 27 AOE 858 plakalı hafriyat kamyonu, çiftten Gülşen Akyurt'a çarptı.
Eşi Mustafa Erdoğan Akyurt ise kazadan son anda kurtuldu. Gülşen Akyurt, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoka giren Mustafa Erdoğan hastaneye kaldırıldı.
ŞOFÖR GÖZALTINDA
Kazanın ardından polis ekipleri, hafriyat kamyonunun şoförünü gözaltına alıp, polis merkezine götürdü.
Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.