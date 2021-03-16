Hasan Basri Yalçın'dan HDP-CHP ve İYİ Parti ittifakına sert sözler

Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı'ndan gelen çatlak sesleri değerlendirdi. Yalçın, "Beraber İstanbul Belediyesi'nde, Ankara Belediyesi'nde ortaklık yapacaksınız, seçimlerde ortaklık yapacaksınız, daire size ait olacak, aynı binada çalışacaksınız vs. sonra bir tweette beraber adı anılmış da çok rahatsız olmuş! Bir taraf var iyi polis, bir taraf var kötü polis birisi tavşana kaç tazıya tut falan! Bunlar hakikaten tuhaf bir proje, oyun" dedi.

Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, A Haber'de yayınlanan Memeleket Meselesi programında önemli açıklamalarda bulundu.

"BUNLAR HAKİKATEN TUHAF BİR PROJE, OYUN"

HDP-CHP ve İYİ Parti ittifakına sert sözlerle yüklenen Yalçın, "Nasıl anılamaz? Kim kimi neyi kandırıyor? Anlamakta nasıl zorlanıyorlar? Bunu anlamıyorum. Bir işbirliği halinde değil misiniz? Aynı ittifakın parçası değil misiniz? Bu akıl alır bir şey değil. Yan yana anılsanız ne olur anılmasanız ne olur? Bu kadar komik bir şey olabilir mi? Siz zaten ortak bir siyasi gündemin bir parçasısınız. Kimse bizi, bu toplumu ahmak yerine koymasın. İYİ parti, HDP, CHP, Saadet Partisi yeni kurulan Devası, Geleceği bunların hepsi aynı projenin parçası değil mi? Ben mi çok abartıyorum? Tuhaf ifadeler; "Birisi diyor ki; bizi yan yana yazamazsınız. Öbürü diyor ki, sayın başkan…" yani ne olmadı? Siz zaten aynı projedesiniz. Olmayan ne bana bir söyleyin. Sadece iki ismin aynı yerde geçmesi mi sorun? Beraber İstanbul Belediyesi'nde, Ankara Belediyesi'nde ortaklık yağacaksınız, seçimlerde ortaklık yapacaksınız, daire size ait olacak, aynı binada çalışacaksınız vs. sonra bir tweette beraber adı anılmış da çok rahatsız olmuş! Bir taraf var iyi polis, bir taraf var kötü polis birisi tavşana kaç tazıya tut falan! Bunlar hakikaten tuhaf bir proje, oyun." dedi.

"ANAYASA TOPLANTISI YAPTINIZ. ORADA SİZ RAHATSIZ OLMADINIZ DA..."

Hasan Basri Yalçın, "HDP ile İYİ Parti'nin işbirliği yaptığı gerçeğini örtüyor mu? Aynı ittifakta adaylara oy kullandığı gerçeğini örüyor mu? Yani bu kadar rahatsızsanız iş yapmayın lafı bırakın. Laf herkes söyler. Ağzı torba değil büzesiniz milletin. Herkes bir şey söyler. Onu senin isminle anlar beni başkasının yanına koyar. Eğer bununla ilgili bir sıkıntınız varsa bir pozisyon alırsınız. Dersiniz ki; kusura bakmayın HDP'nin olduğu hiçbir yerde biz yokuz. Yani Anayasa görüşmesi bile yaptınız. Anayasa toplantısı yaptınız. Orada siz rahatsız olmadınız da ilçe başkanları… Şimdi bundan mı rahatsız oluyorsunuz. (Ekrem İmamoğlu) Kadınlar gününü kutlamış ikisinin (Pervin Buldan-Meral Akşener) bu da siyasi projenin parçası yani bunlar yumuşatma, esnetme, gevşetme ne derseniz deyin. Yaptığınız işlerden bütün bunlardan rahatsız olmayacaksınız bir tweet sizi rahatsız edecek! Bu zerre kadar samimiyeti olan açıklamalar değil. Eğer o ilçe başkanları durumu yeni anlıyorlarsa günaydın!" şeklinde konuştu.



