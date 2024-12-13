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Hakkari'de Servis Kazası: Yüksekova'da öğretmeneri taşıyan araç devrildi: 12 yaralı
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Hakkari'de Servis Kazası: Yüksekova'da öğretmeneri taşıyan araç devrildi: 12 yaralı

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 19:31 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 19:31

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 11 öğretmen ve 1 personel yaralandı. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaralıların hayati tehlikesi olmadığını ve taburcu işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Kazanın, öğretmenlerin kendi imkanlarıyla temin ettikleri servis aracında meydana geldiği belirtildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenleri taşıyan servisin devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu ile Kamışlı Köyü Anaokulu öğretmenlerimizi taşıyan iki öğretmen servisinden bir tanesi, sabah saat 07.50 civarında Karlı köyü yakınlarında kaza yapmıştır. Kaza yapıp yan yatan araçtaki 11 öğretmenimiz ve 1 personelimiz yaralanmış olup olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Yaralanan öğretmenlerimizin hiç birinin hayati tehlikesi yoktur ve taburcu işlemlerine başlanmıştır. Servis araçları öğretmenlerimizin kendi imkanları ile tuttukları ve her sabah okula gidip geldikleri araçlardır" denildi.

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