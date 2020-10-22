GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu ''Geleceğin Şehirleri'' paneli'nde konuştu: ''Herşeyi devletten beklememek lazım''

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk ve yerli milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi, İstanbul Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu Mehmet Kalyoncu '' Herşeyi devletten beklememek lazım sivil toplumda bunun için var. Bugün yapılı çevremize baktığımızda yapılı çevremizi şekillendiren devlet mi? Yoksa özel sektör oyuncuları mı? İstiklal caddesini düşünelim! Kaçı kamu yapısı, kaçı özel mülkiyetin sahip olduğu bir yapı? Özel mülkiyet çok daha belirleyici ve dönüştürücü.'' açıklamasında bulundu.



KENTLERİN GELECEĞİ NASIL OLACAK?

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, şehirlerin özellikle sağlık ve eğitim gibi alanlarda birbirleriyle rekabet ettiğini belirterek, "Eğitim ve sağlık gibi konular yurt dışında yaşama kararını etkiliyor. Bu anlamda Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum." dedi.

Kalyoncu, 3. Türkiye 2023 Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Geleceğin Şehirleri Paneli'nde yaptığı konuşmada, pandemiye rağmen kentleşmenin hızla devam ettiğini, 2050'ye kadar 2,5 milyar insanın kent hayatına katılacağını söyledi.







Çin'in 30 milyonluk şehirleri birbirine bağlayarak 100 milyonluk mega şehirler oluşturmayı planladığını dile getiren Kalyoncu, bu kapsamda şehirleşmenin artmasıyla doğal kaynakların kullanımının daha da önemli hale geleceğini anlattı.

Kalyoncu, Kovid-19 salgını sonrası kişisel alanların öneminin arttığını kaydederek, 2021'de bile küresel anlamda ofis çalışanlarının ancak yarısının iş yerlerine döneceğinin beklendiğini bildirdi.

Salgınla birlikte ülkelerin altyapıları ne kadar önemli olduğunu görüldüğünü vurgulayan Kalyoncu, "Türkiye'nin altyapı projelerinde ne kadar başarılı olduğunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Türk müteahhitler bu alanda Çinliler ile yarışıyor. Ülkemizdeki mega projeler sayesinde edinilen bilgi ve tecrübeler başka ülkelere ihraç ediliyor." diye konuştu.

Kalyoncu, kentleşmeyle birlikte şehirler arası rekabetin arttığını kaydederek, "Şehirler özellikle sağlık ve eğitim gibi alanlarda birbirleriyle rekabet ediyor. Eğitim ve sağlık gibi konular yurt dışında yaşama kararını etkiliyor. Bu anlamda Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.





HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK İŞ DÜNYASIYLA BULUŞUYOR

Zİrvenin akşamında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programının konuğu olacak. Moderatörlüğünü A Para Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in yapacağı toplantıda 2020 yılı değerlendirmelerini ve 2021 projeksiyonunu piyasa analistleri, akademisyenler ve iş insanları ile paylaşacak.