'Gözaltı, protesto, itişme' Manavgat'ta bakanlara 'Neden uçak yok' tepkisi! Mevlüt Çavuşoğlu'dan gerginliğe dair açıklama

Yangın felaketinin 3. gününde ilgili bakanlar basın toplantısı düzenledi. Antalya Manavgat'ta çıkan yangın bölgesinde dün yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Evet bize de protestolar oldu, İtişmeler de oldu ancak vatandaşlarımızı sakinleştirdik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Yangın bölgesinde bugün ilgili bakanlar tarafından düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangından sorumlu olduklarından şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alınması sırasında çevredekilerin bu kişilere bir tepkisi olduğunu söyledi. Olaya müdahale ettikleri sırada kendisine yönelik de bir tepki olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İtişmeler de oldu. Ancak vatandaşlarımızı sakinleştirdik. Bize yardım ettiler. Daha sonra gözaltına alınanlara tepki gösterenlere önderlik edenlerle de telefonla görüştük" dedi.