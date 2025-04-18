Görele’de cephanelik gibi operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi

Giresun'un Görele ilçesi Esenli köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında bir evde cephaneliği andıran miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen aramada; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet Bersa Lusber marka tabanca, 1 adet Oskar marka av tüfeği, 533 adet 7.62 mm çapında fişek, 184 adet 9 mm çapında fişek, 26 adet 7.65 mm çapında fişek, 60 adet 12 Cal. av tüfeği fişeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği belirtildi.
Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan Y.H., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesine yönelik denetim ve istihbarat çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.