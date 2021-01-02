"Gölge CIA" olarak bilinen RAND Corporation "Hedgemony" adlı oyun üzerinden Türkiye'ye operasyon çekme peşinde!

CIA ve Pentagon başta olmak üzere ABD derin devletinin "akıl hocası" Rand Corporation geçtiğimiz aylarda piyasaya Hedgemony isimli bir oyun sürdü. Özellikle savunma ve istihbarat yetkilileri için tasarlanan savaş ve strateji oyunu “Hedgemony”de Türk istihbaratı, risk faktörlerinden biri olarak gösterildi. Hedgemony adlı oyunda Türkiye, Rusya bağlantılı bir tehdit kartına konu edildi. Türkiye'nin özellikle terör örgütü PYD ile mücadelesinden rahatsızlık oyunda provokatif bir malzeme konusu yapılmış. Buna göre Türkiye NATO’nun sırlarını Rusya’ya veriyor. Oyunculardan da bu senaryoya göre adım atmaları isteniyor.

"Gölge CIA" olarak da bilinen Amerikan hükümetine bağlı ve ABD Savunma Bakanlığı ile (Pentagon) yakın çalışan düşünce kuruluşu RAND Corporation, sık sık iç ve dış politikasını hedef aldığı Türkiye'yi bu kez bir istihbarat oyunuyla karanlık senaryolarının parçası haline getirdi. 15 Temmuz'daki FETÖ'cü kanlı darbesinden sonra da hazırladıkları raporlarla açıkça darbe isteyen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "devirme" amacını gizlemeyen karanlık örgüt, bu kez yeni bir senaryo hazırladı. Rand Corporation'ın piyasata sürdüğü yeni oyunun adı Hedgemony. İstihbaratçılar ve askerlerin masa başında oynayacakları strateji oyununda yer alan Türkiye detayı dikkat çekti.





ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) hazırladığı raporlarla bilinen Amerikan hükümetine bağlı düşünce kuruluşu RAND Corporation, hazırladığı karanlık raporlarla Türkiye'de istediği sonucu elde edemeyince bu kez ilginç yöntemler kullanmaya başladı. Türk iç ve dış politikasının temelini oluşturan neredeyse tüm alanları hedef alan "Gölge CIA", Türkiye'nin bağımsız ve güçlü rotasını sabote etmek adına iç ve dış müdahale yöntemlerine "istihbarat oyunlarını" da ekledi. Türkiye'nin dış politikalarında ABD, AB ve NATO'nun güdümünden çıkıp daha bağımsız ve kendi çıkarları üzerinden ilerlemesinden rahatsız olan Rand Corporation, en son 15 Temmuz gibi bir darbe temennisini raporlaştırmış, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi ve Doğu Akdeniz'deki proaktif politikasını NATO açısından bir "tehdit" olarak görmüştü.





Türkiye'nin PYD ve FETÖ ile mücadelesinden de rahatsız olan sözde düşünce kuruluşu, Washington'la Ankara'nın dış politikada neredeyse ortak tutumda olduğu hiçbir alan olmadığını savunarak, ABD'nin, Türkiye'nin Suriye politikasının, Ankara'nın PKK bağlantısı sebebiyle 'terör örgütü' saydığı YPG'yle mücadelesinin, Türkiye'de büyüyen Amerikan karşıtlığının ve Türkiye'nin S-400'e sahip olmasının karşısında. ABD'nin Türkiye'nin FETÖ Lideri Fetullah Gülen'in iadesi isteği de dahil pek çok noktada rahatsızlığını da raporlamış durumda.





Türkiye'nin 'Mavi Vatan' politikalarını da hedef tahtasına koyan "Gölge CIA" lakaplı Rand Corporation, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımları Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın kazanımlarını elinden alabilir" şeklinde sundupu raporlarla küstahlığını her defasında ortaya koydu. Son olarak da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Türkiye'de ABD'ye "dost muhalefet"in desteklenmesi çağrısı yapan Rand Corporation, "Erdoğan'sız Türkiye" için her defasında fitne operasyonlarının düğmesine basıyor.





"GÖLGE CIA"NIN YENİ OYUNU: HEDGEMONY

CIA ve Pentagon başta olmak üzere ABD derin devletinin "akıl hocası" Rand Corporation geçtiğimiz aylarda piyasaya Hedgemony isimli bir oyun sürdü. Özellikle savunma ve istihbarat yetkilileri için tasarlanan savaş ve strateji oyunu "Hedgemony"de Türk istihbaratı, risk faktörlerinden biri olarak gösterildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve önemli stratejik ortakları ile rakiplerini temsil eden masa oyununda küresel gelişmeler, olası tehditler masaüstü oyununda belirlendi. Tanımlanmış kapasite ve yeteneklere sahip bir dizi askeri güç ve periyodik olarak yenilenebilir kaynaklar havuzunda, oyunculardan stratejilerinin ana hatlarını çizmeleri isteniyor ve ardından kaynak ve zaman kısıtlamaları dahilinde hedeflerine ulaşmak için stratejileriyle uyumlu olarak zor seçimler yapmaları isteniyor. Hedgemony isimli istihbarat oyunu iki takım halinde oynanıyor. Mavi takım, ABD ve müttefiklerini (Avrupa Birliği ve NATO), kırmızı takım ise Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran ittifakını temsil ediyor. Takımlar oyun tahtası üzerinde önceden belirledikleri stratejileri, çeşitli senaryolar ışığında gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Oyunda kazanmak ya da kaybetmek şeklinde bir sonuç yok ancak hangi grup etkili strateji geliştirirse o başarılı sayılıyor.





Hedgemony adlı oyunda Türkiye de Rusya bağlantılı bir tehdit kartına konu edildi. Türkiye'nin özellikle terör örgütü PYD ile mücadelesinden rahatsızlık oyunda provokatif bir malzeme konusu yapılmış. Buna göre Türkiye NATO'nun sırlarını Rusya'ya veriyor. Oyunculardan da bu senaryoya göre adım atmaları isteniyor.

RAND Corporation'un sitesinde 250 ABD dolarına satılan oyun, "ABD savunma stratejistleri ve politika yapıcıları, ABD Savunma Bakanlığı'nın savaşı caydırmak ve ulusal stratejiyle uyumlu ulusal güvenliği sağlamak için savaşta inanılır askeri güçleri nasıl sağlayacağına ve sürdüreceğine dair istikrarlı bir mücadele içindeler. Gelişen ve belirsiz bir küresel güvenlik ortamında çeşitli tehditlere karşı caydırıcılığın başarısız olması durumunda savaşmaya hazır olmalı ve galip gelmelidir ve bunu hem bugünün tehditlerine karşı hem de gelecekte de bu riskler hesap edilmelidir. RAND araştırmacıları, ABD savunma profesyonellerine kuvvet geliştirme, kuvvet yönetimi, kuvvet duruşu ve kuvvet kullanımının kesişme noktasında ticaret alanındaki kilit planlama faktörlerini farklı stratejilerin nasıl etkileyebileceğini öğretmek için tasarlanmış bir savaş oyunu olan Hedgemony'yi geliştirdiler." şeklinde pazarlanıyor.





ABD DERİN DEVLETİNİN SESİ: RAND CORPORATİON

RAND şirketi (Araştırma ve Geliştirme anlamında, İngilizce Research ANd Development başharflerinden) ilk önceleri Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri için araştırma ve geliştirme yapması maksadıyla 1946 yılında Project RAND ismiyle Douglas Havacılık Şirketi tarafından ABD Santa Monica'da kuruldu. 1948 yılında ana şirket bünyesinden ayrılarak, kâr amacı gütmeyen küresel siyasi strateji ve düşünce kuruluşu haline getirildi. Organizasyon ABD hükümetine, milli güvenlik konularında stratejiler üretme konularındaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şirket eğitim, sağlık, hukuk ve bilim alanlarında da araştırmalar yapmaktadır. RAND'ın yaklaşık 1.700 çalışanı bulunuyor ve Santa Monica, Kaliforniya (merkezi), Washington D.C., Pittsburgh, Pennysylvania (Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pittsburgh Üniversitesi'ne bitişik), Cambridge (İngiltere) ve Brüksel (Belçika'da) ofisleri bulunmaktadır. Ayrıca ABD'de daha başka küçük ofisleri de yer alıyor. Rand'ın şu anki yönetimi ise şu isimlerden oluşuyor:





Michael D. Rich, Başkan ve CEO (yürütme kurulu başkanı),

Vivian J. Arterbery, Kurum sekreteri,

Brent Bradley, Kurum stratejisi için Başkan Yardımcısı,

Richard Darilek, Direktör, RAND-Katar Politikaları Enstitüsü ,

Lynn Davis, Direktör, Washington Bürosu,

Susan Everingham, Direktör, Pittsburgh Bürosu,

Richard Fallon, Yardımcı başkan ve Şef Finans Müdürü,

Patrick Horrigan, Yardımcı Başkan, Hizmetler bürosu,

Lindsey C. Kozberg, Yardımcı Başkan, dış işler bürosu,

Adele R. Palmer, Yardımcı Başkan, kadro gelişimi ve idare bürosu,

Molly Selvin, Interim Dean, Pardee RAND Yükseköğrenim Okulu,