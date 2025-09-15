PODCAST CANLI YAYIN

Gaziantep’te ıslak mendil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te ıslak mendil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde ıslak mendil üretimi yapan bir fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmalarının devam ederken, 2 işçi ise dumandan etkilendi. Zarara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle