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Galatasaray'a Emlak Konut'tan müjdeli haber!

06.12.2019 10:18

Galatasaray, Emlak Konut GYO ile yaptığı anlaşma ile Florya Tesislerini geri aldı. Teknik Direktör Fatih Terim’in isteğini yerine getiren sarı kırmızılı kulüp, karşılığında 120 milyon TL ödeyecek.


Galatasaray, Emlak Konut GYO ile Riva-Florya konusunda yeniden anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı yönetim bu anlaşma ile birlikte Fatih Terim'in isteğini de yerine getirmiş oldu. Cimbom, anlaşma kapsamında Florya arazisini geri aldı.
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