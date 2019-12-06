Galatasaray'a Emlak Konut'tan müjdeli haber! 06.12.2019 10:18

Galatasaray, Emlak Konut GYO ile yaptığı anlaşma ile Florya Tesislerini geri aldı. Teknik Direktör Fatih Terim’in isteğini yerine getiren sarı kırmızılı kulüp, karşılığında 120 milyon TL ödeyecek.