FOX TV'de 'Maske Kimsin Sen?' skandalı! RTÜK harekete geçti... Pagan ve satanist ritüeller

Algı ve manipülatif haberlerin kaynağı FOX TV 'Maske Kimsin Sen' isimli programla bir skandala imza attı. Programaki pagan ve satanist ritüeller, vatandaşların tepkisini çekti. Tepkiler sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX TV'deki 'Maske Kimsin Sen' programına karşı harekete geçti. Sosyal medyadan 'RTÜK işlem başlatacak mı?' sorusuna Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu cevap verdi. Uslu açıklamasında, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır." ifadelerini kullandı.