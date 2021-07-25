Fırat Kalkanı Harekatı son dakika! El Bab'da 2 asker şehit oldu! Şehit askerlerin isimleri...

Fırat Kalkanı Harekatı son dakika! Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı Bölgesindeki El Bab'da PKK/YPG'li teröristler tarafından askeri konvoya yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu. Terör hedeflerinin ateş altına alındığını bildiren Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" açıklamasını yaptı. Peki şehit ve yaralı askerlerin isimleri belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki askerin şehit olduğunu, iki askerin ise yaralandığını bildirdi.



Konuya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.







"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.





Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."





MEHMETÇİK TERÖR HEDEFLERİNİ VURUYOR

Sabah gazetesi muhabiri Uğur Yıldırım'ın aktardığı bilgiye göre; El Bab kentinin batısındaki Hazvan'dan Menbiç'in kuzeyinde bulunan Cat köyüne kadar çeşitli mevkilerde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmalar yaşanıyor. TSK aynı hat üzerinde terör örgütüne ait mevzileri hedef alıyor.

ŞEHİT VE YARALI ASKERLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU MU?

Şehit ve yaralı olan askerlerin kimlikleri hanüz açıklanmadı.





"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden alçak sadırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Altun, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim tez zamanda şifalar versin. Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın!" ifadelerini kullandı.







TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı:

"Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerce yapılan hâin saldırıda şehadete yükselen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, Milletimize başsağlığı diliyorum; yaralanan kahramanlarımıza acil şifalar niyaz ediyorum."







"HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Fırat Kalkanı bölgesinde kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde bırakılmayacak, hesabı en ağır şekilde sorulacaktır" ifadelerini kullandı.











"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fırat Kalkanı bölgesinde bir askeri aracımıza teröristlerce yapılan saldırıda iki askerimiz şehit oldu. İki askerimiz yaralı. Milletimizin iki kahramanına Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.