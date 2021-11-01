FETÖ'nün MİT kumpası öncesi Abdullah Gül'ün firari FETÖ'cülerle buluştuğu ortaya çıktı

FETÖ'nün hükümeti devirmek için açıktan giriştiği ilk operasyon olarak değerlendirilen 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasından kısa süre önce Türkiye'de görüştüğü siyasiler tek tek deşifre olmaya başladı. CHP'nin başını çektiği kirli ittifakın çatı adayı olarak düşünülen Abdullah Gül'ün de içinde olduğu isimler arasında hain darbe girişimi öncesi 'Ben başbakan olacağım' diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bulunuyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda FETÖ'cülerle bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP’li Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle temasa girdiği bir video daha ortaya çıkmıştı.