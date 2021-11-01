Haberler Haber Videoları FETÖ'nün MİT kumpası öncesi Abdullah Gül'ün firari FETÖ'cülerle buluştuğu ortaya çıktı

FETÖ'nün MİT kumpası öncesi Abdullah Gül'ün firari FETÖ'cülerle buluştuğu ortaya çıktı

FETÖ'nün MİT kumpası öncesi Abdullah Gül'ün firari FETÖ'cülerle buluştuğu ortaya çıktı
01.11.2021 09:17
Ana Sayfa 00:34
Film sahnesi değil gerçek! Evi...
Ana Sayfa 02:10
Evi ateşe verdikten sonra...
Ana Sayfa 00:58
İstanbullular dikkat! Durma...
Ana Sayfa 00:45
Öğretmenden çarşafı küçümseyen...
Ana Sayfa 00:28
TOGG'un üretim bandından ilk...
Ana Sayfa 00:07
Bakan Koca'dan korona dışı...
Ana Sayfa 00:38
Tokyo’da vahşet! Trendeki...
Ana Sayfa 00:57
Çocukları Atatürk posteri...
Ana Sayfa 00:35
Kocaeli'de feci kaza: 1 ölü, 2...
Ana Sayfa 00:14
Bakırköy'de pazarcıların...
Ana Sayfa 02:02
Başkan Erdoğan ve Biden...
Ana Sayfa 00:12
Patenci gencin tehlikeli...

FETÖ'nün hükümeti devirmek için açıktan giriştiği ilk operasyon olarak değerlendirilen 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasından kısa süre önce Türkiye'de görüştüğü siyasiler tek tek deşifre olmaya başladı. CHP'nin başını çektiği kirli ittifakın çatı adayı olarak düşünülen Abdullah Gül'ün de içinde olduğu isimler arasında hain darbe girişimi öncesi 'Ben başbakan olacağım' diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bulunuyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda FETÖ'cülerle bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP’li Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle temasa girdiği bir video daha ortaya çıkmıştı.

Haber Videoları
SON DAKİKA