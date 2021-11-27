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FETÖ'de "elebaşı kim olacak?" kavgası! CIA devrede: Yeğeni de Mustafa Özcan'ı işaret etmişti

FETÖ'de "elebaşı kim olacak?" kavgası! CIA devrede: Yeğeni de Mustafa Özcan'ı işaret etmişti
27.11.2021 09:40
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve örgütte liderlik kavgasının başladığı Takvim.com.tr tarafından gündeme getirilmişti. Terör örgütünün farklı ülkelerdeki kilit isimlerini yeni döneme hazır olun talimatı gönderildi. Örgütte liderlik kavgası başlarken olay Amerikan istihabarat servisi CIA'in el koyduğu öğrenildi. Örgütün başına kimin geçeceği konuşulurken FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen de yaptığı itirafta CIA bağlantısıyla dikkat çeken Mustafa Özcan'ı işaret etmişti.

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