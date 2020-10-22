FETÖ tetikçisi TELE1'den alçak hareket! Başkan Erdoğan'ı "vatan haini" göstermeye çalıştılar!

FETÖ’nün tetikçisi Merdan Yanardağ’ın sahibi olduğu TELE1’den bir skandal daha geldi. Sokakta kendini bilmez bir kişiye mikrofon uzatan TELE1 Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı vatan haini olarak göstermeye küstahlığına kalkıştı. TELE1’in yapılan habere gelen tepkiler üzerine alçak haberi yayından kaldırdığı görüldü.

"İsveç Muhabiri" diye terör örgütü üyesini ekranlara çıkaran ve FETÖ parasıyla kurulan TELE1 yeniden provokatörlüğe başladı.

CHP'li belediyeler tarafından beslenen TELE1 sokak röportajı yaptığı sırada denk geldiği bir meczubun hezeyanlarını "yorum" ve "siyasi görüş" kılıfı ile haberleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'I VATAN HAİNİ GÖSTERECEK KADAR KÜSTAHLAŞTILAR

Merdan Yanardağ'ın sahibi olduğu kanal video aracılığıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "vatan haini" olarak gösterme alçaklığına girişti.

TEPKİ GELİNCE SİLDİLER

İğren provokasyona sosyal medyadan tepki yağınca haber kısa bir süre içerisinde kaldırıldı.