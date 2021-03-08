FETÖ firarisi evdeki gizli bölmede yakalandı! O anlar kamerada

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. FETÖ'cü H.B'nin evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandığı öğrenildi.

Yozgat'ta hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ'cü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 aydır firari olan H.B'nin Akdağmadeni ilçesindeki evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

YATAK ODASINDAKİ GİZLİ BÖLGEDE YAKALANDI

Eve operasyon düzenleyen ekipler, H.B'yi yatak odasında bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

Örgütün dershanesinin eski yöneticisi olduğu öğrenilen H.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.