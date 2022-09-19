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Fatih'teki saldırganların kimlikleri ortaya çıktı!

Fatih'teki saldırganların kimlikleri ortaya çıktı!
19.09.2022 15:07

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Son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahısların sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir'de yaşanan bir cinayetle bağlantılı olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaralanan polislerimizden birinin hayati tehlikesi mevcut olup, kimliği belirlenen şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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